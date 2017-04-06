Алонсо отверг возможность своего ухода из «Макларена» посреди сезона
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо категорически отверг предположения о том, что может покинуть команду по ходу сезона.
Ранее бывший гонщик Ф-1 Марк Уэббер не исключил подобной возможности, отметив, что испанец разочарован конкурентоспособностью «Макларена».
«Нет, это определённо неправда. Это нормально, когда люди со стороны выражают своё мнение. Я читал комментарии многих людей, и в Испании также, если есть
Но это не так. В Формуле-1 я стараюсь изо всех сил, я подготовлен лучше, чем
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