Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29338486/
6 апреля 2017, 15:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо отверг возможность своего ухода из «Макларена» посреди сезона

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо категорически отверг предположения о том, что может покинуть команду по ходу сезона.

Ранее бывший гонщик Ф-1 Марк Уэббер не исключил подобной возможности, отметив, что испанец разочарован конкурентоспособностью «Макларена».

«Нет, это определённо неправда. Это нормально, когда люди со стороны выражают своё мнение. Я читал комментарии многих людей, и в Испании также, если есть какой-то экс-пилот или мотогонщик, и ему задают вопрос, то он касается Алонсо. Их спрашивают, как они видят ситуацию? И кажется, будто каждый близок ко мне, и у меня депрессия!

Но это не так. В Формуле-1 я стараюсь изо всех сил, я подготовлен лучше, чем когда-либо. Да, команда сейчас не очень конкурентоспособна, это правда… В то же время, я думаю, что команда ожидает от меня дополнительной самоотдачи, как в Австралии, где нам прогнозировали, что мы будем последними», — цитирует Алонсо Crash.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

«Макларен» опробует агрессивный вариант «Т-крыла»

На пятничных свободных заездах Гран-при Китая Формулы-1 команда «Макларен» попробует в деле собственную версию «Т-крыла» — аэродинамического элемента, располагающегося на задней части «акульего плавника» автомобиля MCL32.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!