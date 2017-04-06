Алонсо отверг возможность своего ухода из «Макларена» посреди сезона

Ранее бывший гонщик Ф-1 Марк Уэббер не исключил подобной возможности, отметив, что испанец разочарован конкурентоспособностью «Макларена».



«Нет, это определённо неправда. Это нормально, когда люди со стороны выражают своё мнение. Я читал комментарии многих людей, и в Испании также, если есть какой-то экс-пилот или мотогонщик, и ему задают вопрос, то он касается Алонсо. Их спрашивают, как они видят ситуацию? И кажется, будто каждый близок ко мне, и у меня депрессия!



Но это не так. В Формуле-1 я стараюсь изо всех сил, я подготовлен лучше, чем когда-либо. Да, команда сейчас не очень конкурентоспособна, это правда… В то же время, я думаю, что команда ожидает от меня дополнительной самоотдачи, как в Австралии, где нам прогнозировали, что мы будем последними», — цитирует Алонсо Crash.