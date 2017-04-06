«Макларен» опробует агрессивный вариант «Т-крыла»
На пятничных свободных заездах
Гран-при Китая Формулы-1 команда «Макларен» попробует в деле собственную версию «Т-крыла» — аэродинамического элемента, располагающегося на задней части «акульего плавника» автомобиля MCL32.
Вариант «Макларена» представляет собой двойное «Т-крыло», причём верхний и нижний элемент соединены друг с другом с помощью закругления, а не прямого участка. Ранее собственные версии «Т-крыльев» уже начали использовать «Мерседес», «Феррари», «Уильямс» и «Хаас».
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