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6 апреля 2017, 15:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» опробует агрессивный вариант «Т-крыла»

На пятничных свободных заездах Гран-при Китая Формулы-1 команда «Макларен» попробует в деле собственную версию «Т-крыла» — аэродинамического элемента, располагающегося на задней части «акульего плавника» автомобиля MCL32.

Вариант «Макларена» представляет собой двойное «Т-крыло», причём верхний и нижний элемент соединены друг с другом с помощью закругления, а не прямого участка. Ранее собственные версии «Т-крыльев» уже начали использовать «Мерседес», «Феррари», «Уильямс» и «Хаас».
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