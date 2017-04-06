«Макларен» опробует агрессивный вариант «Т-крыла»

Вариант «Макларена» представляет собой двойное «Т-крыло», причём верхний и нижний элемент соединены друг с другом с помощью закругления, а не прямого участка. Ранее собственные версии «Т-крыльев» уже начали использовать «Мерседес», «Феррари», «Уильямс» и «Хаас».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">McLaren fits radical T-wing concept <a href="https://t.co/sA26r6U2T3">https://t.co/sA26r6U2T3</a></p>— FUSION Racing League (@FUSIONSquad1) <a href="https://twitter.com/FUSIONSquad1/status/849943345426202624">6 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>