Перес: Болид «Форс Индия» — в числе самых медленных
Пилот «Форс Индия» Серхио Перес сказал, что на данный момент болид его команды находится в числе самых медленных машин пелотона.
«Нам не хватает скорости как на отдельно взятом быстром круге, так и в режиме гонки. В настоящее время мы являемся седьмой или восьмой по скорости командой. Мы должны использовать все возможности, которые нам выпадают, как это было в Австралии. Это был отличный результат для нас, и мы не ожидали такого», — приводит слова Переса Grandprix.
По информации немецкого Auto Motor und Sport, большие обновления, в том числе и сайдподы меньшего размера, которые должны помочь «Форс Индия» исправить текущие проблемы, будут готовы не раньше чем к
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