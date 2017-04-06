«Нам не хватает скорости как на отдельно взятом быстром круге, так и в режиме гонки. В настоящее время мы являемся седьмой или восьмой по скорости командой. Мы должны использовать все возможности, которые нам выпадают, как это было в Австралии. Это был отличный результат для нас, и мы не ожидали такого», — приводит слова Переса Grandprix.



По информации немецкого Auto Motor und Sport, большие обновления, в том числе и сайдподы меньшего размера, которые должны помочь «Форс Индия» исправить текущие проблемы, будут готовы не раньше чем к Гран-при Канады, который состоится в июне.