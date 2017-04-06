Райкконен: В Китае я могу быть гораздо быстрее

Вместе с тем финн отметил, что трудно давать какие-либо прогнозы, учитывая, что в Шанхае обещают ненастную погод.



«В Австралии у нас получился не очень хороший результат, но по сравнению с прошлыми годами он был далёк от катастрофы. У нас были некоторые трудности, но мы знали, что могли бы быть намного быстрее, но как команда мы проделали довольно солидную работу. Мы заработали некоторое количество очков. Но теперь нас ждёт новое место, так что давайте посмотрим, как всё сложится.



В Китае у нас будут новые дождевые шины, так что это внесёт некую неизвестность, но ситуация для всех одинакова. Обычно, когда машина хороша в сухую погоду, она также неплоха и в дождь. Увидим. Но я думаю, что мы должны быть в порядке в любых условиях», — цитирует Райкконена GPUpdate.