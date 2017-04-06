Хэмилтон: Прошлогодние тесты прототипов шин «Пирелли» были пустой тратой времени
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает бесполезной тратой времени тесты прототипов новых покрышек в прошлом году с использованием болидов 2015 года, доработанных под соответствие нормам нового регламента.
Больше всех тестов прототипов шин «Пирелли» провёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, в то время как Хэмилтон принял участие всего в одной сессии.
«Я рад, что не проводил эти тесты, потому что эти машины так сильно отличаются. Я проехал несколько кругов на тестах в
Дело в том, что гибридных машин было намного меньше прижимной силы, и они были легче тех, что мы сейчас имеем. Поэтому рабочее окно шин не было бы одним и тем же. Мне бы пришлось сейчас заново учиться», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter