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https://sport.mail.ru/news/formula1/29336773/
6 апреля 2017, 13:48 | Авто/мото: Формула-1 | УНИАН

Гонщик Формулы-1 Алонсо запустил свой модный бренд

В конце года у Фернандо Алонсо истекает контракт с McLaren. Испанец неоднократно говорил, что пока не принял решение о том, будет он его продлевать или нет, но уже сейчас Фернандо задумывается, чем займется после завершения спортивной карьеры, сообщает f-1news.

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Вместе со своим менеджером Луисом Абадом гонщик запустил модный бренд Kimoa. На первом этапе сезона в Австралии Алонсо носил солнечные очки этой марки. Испанское издание Moda утверждает, что бренд запущен при помощи одной из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG, которая также является спонсором McLaren.

Отвечая на вопрос, где можно приобрести продукцию Kimoa, Абад заявил: «Поскольку мы рассчитываем на глобальную аудиторию, вначале наш продукт можно купить только в Интернете. Возможно, в 2018-м Kimoa появится и в обычных магазинах».

Как сообщал УНИАН, в первой гонке сезона 2017 Алонсо не смог попасть в число 13 гонщиков, которые финишировали. Он сошел с дистанции вместе с еще шестью гонщиками.
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