Марко благодарен Деннису, что тот не дал «Ред Булл» перейти на моторы «Хонда»

В результате «Ред Булл» сохранил моторы «Рено», и 2016−2017 годы показали, что французские двигатели оказались гораздо лучше японских.



«Я впервые скажу это: очень благодарен Рону Деннису за то, что он наложил вето на наши планы насчёт “Хонды”, а иначе у нас могли бы быть моторы “Хонда”. Тот факт, что у них уходит так много времени на прогресс, удивляет. Я бы никогда не поверил в такое», — сказал Марко в интервью Motorsport-Total.



Также австриец прокомментировал нынешнее отставание мотора «Рено» от конкурентов из «Мерседеса»: «Разница — 40−50 лошадиных сил». По мнению Марко, за гонку один лишь мотор даёт «Мерседесу» от 10 до 15 секунд преимущества относительно «Рено».