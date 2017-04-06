Феттель считает, что «Мерседес» будет фаворитом в Китае
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, несмотря на свою победу в Австралии, считает, что «Мерседес» будет фаворитом на
Гран-при Китая.
«Я думаю, что “Мерседес” всё ещё должен быть фаворитом. Очевидно, что у нас получилась сильная первая гонка сезона… Мы знаем, что у нас хороший болид, который ставит нас в сильное положение, однако нам нужно ещё сделать много вещей, чтобы идти в ногу с ними и сохранить позицию, в которой мы на данный момент находимся», — приводит слова немецкого гонщика Crash.
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