Феттель считает, что «Мерседес» будет фаворитом в Китае

«Я думаю, что “Мерседес” всё ещё должен быть фаворитом. Очевидно, что у нас получилась сильная первая гонка сезона… Мы знаем, что у нас хороший болид, который ставит нас в сильное положение, однако нам нужно ещё сделать много вещей, чтобы идти в ногу с ними и сохранить позицию, в которой мы на данный момент находимся», — приводит слова немецкого гонщика Crash.