Джовинацци нацеливается на очки в Китае
Антонио Джовинацци нацеливается на попадание в очковую зону в своём втором
Гран-при за «Заубер».
В Китае итальянский гонщик вновь будет подменять Паскаля Верляйна.
«Я получил поздний вызов на
Я бы назвал спокойным свой стиль пилотирования. Моей сильной стороной в GP2 были выступления в гонках, работа с шинами. В Мельбурне у меня не было большого опыта, поэтому в начале гонки я, возможно, был немного медленным. Но в Китае я, конечно же, улучшусь. Принимая участие в обеих пятничных тренировках, будет здорово иметь возможность оценить то, как происходит деградация покрышек», — цитирует Джовинацци GPUpdate.
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