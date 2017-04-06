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6 апреля 2017, 12:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Джовинацци нацеливается на очки в Китае

Антонио Джовинацци нацеливается на попадание в очковую зону в своём втором Гран-при за «Заубер».

В Китае итальянский гонщик вновь будет подменять Паскаля Верляйна.

«Я получил поздний вызов на Гран-при Австралии, но мне понравилось всё, что я делал. Теперь будет намного проще, имея возможность начинать с первой пятничной тренировки. В Мельбурне мы показали хороший результат. И я думаю, что завоевание очка можно было бы считать улучшением этого результата. Это будет тяжело, но я буду стараться изо всех сил.

Я бы назвал спокойным свой стиль пилотирования. Моей сильной стороной в GP2 были выступления в гонках, работа с шинами. В Мельбурне у меня не было большого опыта, поэтому в начале гонки я, возможно, был немного медленным. Но в Китае я, конечно же, улучшусь. Принимая участие в обеих пятничных тренировках, будет здорово иметь возможность оценить то, как происходит деградация покрышек», — цитирует Джовинацци GPUpdate.
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