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6 апреля 2017, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Новые владельцы использовали схемы ухода от налогов при покупке «Формулы-1»

Американская корпорация Liberty Media, ставшая новым владельцем коммерческих прав на «Формулу-1», использовала схемы ухода от налогов при покупке гоночной серии, сообщает heraldscotland.com.

Американская корпорация Liberty Media ставшая новым владельцем коммерческих прав на Формулу-1 использовала схемы ухода от налогов при покупке гоночной серии сообщает heraldscotland.com. Увеличить
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Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В январе на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1», после чего корпорация завершила сделку по покупке «Ф-1».

Как утверждает издание, Liberty Media использовала пробелы в британском законодательстве при оформлении сделки с помощью двух шотландских компаний SLP (Scottish limited partnership — шотландское ограниченное партнерство). Подобными схемами пользуются легальные бизнесмены для ухода от налогов и мошенники для отмывания денег.

В Liberty Media эту информацию комментировать отказались.
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