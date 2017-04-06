Новые владельцы использовали схемы ухода от налогов при покупке «Формулы-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В январе на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1», после чего корпорация завершила сделку по покупке «Ф-1».

Как утверждает издание, Liberty Media использовала пробелы в британском законодательстве при оформлении сделки с помощью двух шотландских компаний SLP (Scottish limited partnership — шотландское ограниченное партнерство). Подобными схемами пользуются легальные бизнесмены для ухода от налогов и мошенники для отмывания денег.

В Liberty Media эту информацию комментировать отказались.