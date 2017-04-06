Прост хочет, чтобы пилотам Ф-1 предоставили полную свободу в выборе шин

«Пусть гонщики сами выбирают из пяти типов покрышек, свободно формируя для себя 13 комплектов шин в соответствии со своими пожеланиями. Я бы даже позволил им использовать разные типы резины в одном комплекте шин, например “софт” для левых колёс и “хард” — для правых или наоборот. Я бы также убрал правило о том, что они должны использовать за гонку два разных типа резины. Если вы хотите использовать “хард”, не проводя пит-стопа, — пожалуйста. А возможно, другой будет быстрее с двумя пит-стопами, но использованием только самой мягкой резины», — цитирует Проста Auto Motor und Sport.