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6 апреля 2017, 11:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Прост хочет, чтобы пилотам Ф-1 предоставили полную свободу в выборе шин

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост призывает предоставить пилотам «Королевских автогонок» полную свободу в выборе покрышек на Гран-при.

«Пусть гонщики сами выбирают из пяти типов покрышек, свободно формируя для себя 13 комплектов шин в соответствии со своими пожеланиями. Я бы даже позволил им использовать разные типы резины в одном комплекте шин, например “софт” для левых колёс и “хард” — для правых или наоборот. Я бы также убрал правило о том, что они должны использовать за гонку два разных типа резины. Если вы хотите использовать “хард”, не проводя пит-стопа, — пожалуйста. А возможно, другой будет быстрее с двумя пит-стопами, но использованием только самой мягкой резины», — цитирует Проста Auto Motor und Sport.
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