Прост хочет, чтобы пилотам Ф-1 предоставили полную свободу в выборе шин
Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост призывает предоставить пилотам «Королевских автогонок» полную свободу в выборе покрышек на
Гран-при.
«Пусть гонщики сами выбирают из пяти типов покрышек, свободно формируя для себя 13 комплектов шин в соответствии со своими пожеланиями. Я бы даже позволил им использовать разные типы резины в одном комплекте шин, например “софт” для левых колёс и “хард” — для правых или наоборот. Я бы также убрал правило о том, что они должны использовать за гонку два разных типа резины. Если вы хотите использовать “хард”, не проводя
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