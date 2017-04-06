Магнуссен: Я не извинялся перед Эрикссоном за столкновение в Мельбурне
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сказал, что не извинялся перед гонщиком «Заубера» Маркусом Эрикссоном за столкновение в гонке
Гран-при Австралии.
Сам Эрикссон, комментируя в «твиттере» данный инцидент, сообщил, что датчанин принёс ему свои извинения.
«Нет, я не извинялся. Я видел его “твит”, мы встретились в самолёте и поговорили об этом, но я не извинялся. Это не его вина, это был гоночный инцидент. Он ехал по внешней траектории, и я влетел в него
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