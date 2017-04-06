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6 апреля 2017, 10:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен: Я не извинялся перед Эрикссоном за столкновение в Мельбурне

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сказал, что не извинялся перед гонщиком «Заубера» Маркусом Эрикссоном за столкновение в гонке Гран-при Австралии.

Сам Эрикссон, комментируя в «твиттере» данный инцидент, сообщил, что датчанин принёс ему свои извинения.

«Нет, я не извинялся. Я видел его “твит”, мы встретились в самолёте и поговорили об этом, но я не извинялся. Это не его вина, это был гоночный инцидент. Он ехал по внешней траектории, и я влетел в него из-за недостаточной поворачиваемости. На самом деле у меня была избыточная поворачиваемость, которая превратилась в недостаточную. На его месте я бы оставил мне больше места. Я ничего не мог сделать иначе, это был просто гоночный инцидент», — цитирует Магнуссена Autosport.
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