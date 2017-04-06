Магнуссен: Я не извинялся перед Эрикссоном за столкновение в Мельбурне

Сам Эрикссон, комментируя в «твиттере» данный инцидент, сообщил, что датчанин принёс ему свои извинения.



«Нет, я не извинялся. Я видел его “твит”, мы встретились в самолёте и поговорили об этом, но я не извинялся. Это не его вина, это был гоночный инцидент. Он ехал по внешней траектории, и я влетел в него из-за недостаточной поворачиваемости. На самом деле у меня была избыточная поворачиваемость, которая превратилась в недостаточную. На его месте я бы оставил мне больше места. Я ничего не мог сделать иначе, это был просто гоночный инцидент», — цитирует Магнуссена Autosport.