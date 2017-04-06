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6 апреля 2017, 10:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун примет участие в аукционе по продаже «Интерлагоса»

Мэр Сан-Паулу Жоао Дориа сказал, что автодром «Интерлагос», принимающий Гран-при Бразилии Формулы-1, всё-таки будет продан частным инвесторам.

Мэр <nobr>Сан-Паулу</nobr> <span class=error>Жоао</span> <span class=error>Дориа</span> сказал что автодром Интерлагос принимающий <nobr>Гран-при </nobr>Бразилии Формулы-1 <nobr>всё-таки</nobr> будет продан частным инвесторам. Увеличить
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По словам главы города, интерес к покупке трассы проявляет бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.

Продажа «Интерлагоса» позволит провести на трассе модернизацию с разрешением на строительство отеля, роскошных апартаментов и музея в честь трёхкратного чемпиона Айртона Сенны.

«Приватизация трассы является гарантией преемственности Формулы-1. Я понимаю, что Формула-1 важна, но с частным капиталом, а не с государственным.

Экклстоун проявил интерес. Он будет участвовать в аукционе. У меня также сложилось впечатление, что международные фонды тоже примут участие. Я не сомневаюсь, что мы продадим “Интерлагос” и что это будет хорошая сделка», — цитирует Дориа Reuters.
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