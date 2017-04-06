Экклстоун примет участие в аукционе по продаже «Интерлагоса»

По словам главы города, интерес к покупке трассы проявляет бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.



Продажа «Интерлагоса» позволит провести на трассе модернизацию с разрешением на строительство отеля, роскошных апартаментов и музея в честь трёхкратного чемпиона Айртона Сенны.



«Приватизация трассы является гарантией преемственности Формулы-1. Я понимаю, что Формула-1 важна, но с частным капиталом, а не с государственным.



Экклстоун проявил интерес. Он будет участвовать в аукционе. У меня также сложилось впечатление, что международные фонды тоже примут участие. Я не сомневаюсь, что мы продадим “Интерлагос” и что это будет хорошая сделка», — цитирует Дориа Reuters.