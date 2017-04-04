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4 апреля 2017, 22:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен намекнул, что не собирается завершать карьеру

Пилот «Феррари» Кими Райкконен дал понять, что, возможно, продолжит свои выступления и после сезона-2017.

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен дал понять что возможно продолжит свои выступления и после сезона-2017. Увеличить
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«Мы сделали хорошую работу ещё в 2016-м, но это было не так заметно. Теперь я надеюсь, что мы продолжим успешное выступление. Мы не выигрывали долгое время, потому нам не сразу удалось преодолеть все трудности, но я знал, что мы двигаемся в правильном настроении.

Сейчас пришло время пожинать плоды нашей работы. Что касается моего пребывания за рулём болида, то, пока я получаю удовольствие от этого и пока в моих услугах заинтересованы, я буду продолжать ездить», — приводит слова 37-летнего ветерана Speedweek.
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