Райкконен намекнул, что не собирается завершать карьеру

«Мы сделали хорошую работу ещё в 2016-м, но это было не так заметно. Теперь я надеюсь, что мы продолжим успешное выступление. Мы не выигрывали долгое время, потому нам не сразу удалось преодолеть все трудности, но я знал, что мы двигаемся в правильном настроении.



Сейчас пришло время пожинать плоды нашей работы. Что касается моего пребывания за рулём болида, то, пока я получаю удовольствие от этого и пока в моих услугах заинтересованы, я буду продолжать ездить», — приводит слова 37-летнего ветерана Speedweek.