На «банке». Кто готов заменить Феттеля и Хэмилтона

Паскаль Верляйн по-прежнему не восстановился после травмы, полученной на Гонке чемпионов в Майами в конце января. В предстоящем в выходные Гран-при Китая его место в кокпите «Заубера» вновь займёт итальянский дебютант Антонио Джовинацци.



На фоне этих событий анализируем ситуацию на рынке пилотов и рассказываем, кто мог бы выйти на замену в топ-командах, если их призовые гонщики по каким-либо причинам не смогут выступать в гонках.

«Мерседес»: дадут ли шанс Окону?

Остаётся лишь догадываться, какой стресс испытал бы Тото Вольф, если бы тот решил доверить чемпионский кокпит Верляйну, а не Боттасу… «Мерседес» много критиковали за то, что команда побоялась брать гонщика, не имеющего опыта борьбы за высокие позиции. Но от форс-мажора не застрахован никто, и подобная ситуация может возникнуть вновь. Какой выбор теперь открывался бы перед «Серебряным стрелами»?



Да фактически никакой. Сражающаяся за чемпионский титул команда хочет иметь в составе двух опытных и результативных пилотов, но практически все из них связаны контрактами со своими нынешними командами или другими производителями. Речь в первую очередь о «Феррари», «Ред Булл», «Макларен-Хонде» и «Рено». В случае необходимости срочной замены первым на ум приходит Серхио Перес. Как и Боттас, Чеко обладает опытом борьбы за подиумы и сейчас является пилотом одной из дружественных «Мерседесу» команд — «Форс Индия». Да, мексиканец сегодня является стержнем «Форс Индия», но откажется ли она от миллионов долларов компенсаций и/или скидок на поставку недешёвых моторов? Едва ли.



Проблемой тут может послужить лишь то, что свой шанс в «Макларене» Перес упустил. И дело тут не только в слабой машине, но и в том, как гонщик реагировал на прессинг. Реагировал не очень — в Уокинге о нём остались не лучшие воспоминания. С другой стороны, с тех пор прошло уже три года, а Серхио во многом стал другим человеком.



Впрочем, есть у «Мерседеса» и свой юниор — Эстебан Окон, также выступающий за «Форс Индия». Прежде француза также поддерживал «Рено», но теперь Эстебан — часть системы «Мерседеса», которая и обеспечила ему место у Виджая Малльи. Но согласится ли Тото Вольф доверить кокпит молодому пилоту?

«Феррари»: мечта Ромена Грожана

Считается, что гоняться за «Феррари» — мечта любого гонщика. Чья же мечта может сбыться, если Феттель или Райкконен не смогут выйти на старт? Вариантов множество — от представителей молодёжной программы до гонщиков команд-саттелитов — «Хааса» и «Заубера».



Наиболее очевидным вариантом для «Феррари» выглядит Ромен Грожан — француз покинул «Рено» именно ради того, чтобы оказаться на радарах «Скудерии». Он быстр, опытен и в годы выступления бок о бок с Райкконеном зарекомендовал себя командным игроком. Именно эти качества в гонщиках в Маранелло ценят больше всего. Среди возможных конкурентов француза — Антонио Джовинацци. У итальянца, конечно, гораздо меньше опыта, чем у Грожана, что сыграет против него, если «Феррари» будет бороться за чемпионство. Но если всё пойдёт не по плану, а Кубок конструкторов окажется недосягаем, то дать шанс Джовинацци — логичный шаг. Антонио отлично проявил себя в GP2 и пока неплохо смотрится в «Заубере», а подготовиться к выступлениям за «Феррари» можно только выступая за «Феррари». Опять же, если речь пойдёт о подмене на один-два Гран-при, то вряд ли будет смысл «выдёргивать» Грожана: на этот случай Джовинацци, неожиданно получивший опыт в Формуле-1, отлично подойдёт. Стоит отметить, что у «Феррари» довольно обширная программа поддержки молодых пилотов. Здесь и действующий чемпион GP3 Шарль Леклер, и бронзовый призёр этой серии Антонио Фуоко, и многообещающий тинейджер из Новой Зеландии Маркус Армстронг. Но при наличии куда более опытных Грожана и Джовинацци путь в призовой кокпит для них пока закрыт.



«Ред Булл»: Гасли и японская ссылка

Пожалуй, самой длинной «скамейкой» в Формуле-1 обладает «Ред Булл», чья программа поддержки пилотов вообще является одной из самых обширных в мире. Да и на сегодня у австрийского концерна сразу четыре пилота в «Больших призах», так что в случае проблем у Риккардо или Ферстаппена Хельмуту Марко хватит пяти минут, чтобы посадить в освободившийся кокпит Карлоса Сайнса или Даниила Квята.



Такая замена приведёт к освобождению места в «Торо Россо», но и тут Марко есть из кого выбрать. Пьер Гасли, действующий чемпион Формулы-2, в данный момент готовится к сезону в японской «Супер Формуле», но, являясь официальным тестером «Ред Булл», француз готов в любой момент прыгнуть в кокпит. Главное, чтобы быстро нашёлся авиарейс из Японии. Если говорить о подрастающем поколении гонщиков «Ред Булл», то в первую очередь внимание на себя обращают два чемпиона СМП Формулы-4, которых рекрутировали австрийцы. Это финн Нико Кари — ему в 2017-м предстоит сезон в GP3, а также голландец Ричард Версхор.

Ожидание Сироткина, надежды де Вриса

Если говорить о командах середины пелотона, то российским болельщикам прежде всего интересен «Рено» — именно там резервистом числится Сергей Сироткин. Он уже провёл несколько тестов и впечатлил инженеров французской команды, однако место в кокпите даже в случае его освобождения Сергею не гарантировано: ещё одним запасным в «Рено» является Оливер Роуленд, чемпион «Мировой серии «Рено"-2015 и один из фаворитов предстоящего сезона Формулы-2. И всё же в случае форс-мажора свой шанс практически наверняка получит россиянин.



Главным резервистом «Макларена» в последние годы был Стоффель Вандорн. В этом году бельгиец наконец получил призовой кокпит, так что теперь наиболее перспективным юниором Уокинга становится Ник де Врис, выигрывавший гонки в GP3. Также в распоряжении команды остаётся Нобухару Мацусита — гонщик «Хонды», выступающий в более мощной Формуле-2. Ничто не мешает обратиться к услугам вечного тестера команды Оливера Тёрви, сейчас выступающего в Формуле-Е. Наконец, не стоит забывать, что формально лишь в отпуске находится Дженсон Баттон — в случае необходимости Зак Браун наверняка сначала обратится к ветерану, а уж потом будет связываться с молодёжью. «Уильямс» после расставания с Валттери Боттасом уговорил вернуться в кокпит Фелипе Массу, хотя официально резервный гонщик команды — Пол ди Реста. Шотландский гонщик DTM не выступал в Формуле-1 с 2013 года и опыта гонок с турбомоторами у него нет. Скажем прямо, карьера ди Ресты в «Больших призах» завершена, а других тестеров у «Уильямса» нет: вся программа поддержки молодых пилотов была сосредоточена вокруг персоны Лэнса Стролла.