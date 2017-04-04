Для моторов на 2021 год в Ф-1 предлагают двойные турбины и отказ от MGU-H
На прошлой неделе в Париже состоялась встреча, организованная ФИА, на которой обсуждалась концепция моторного регламента для Формулы-1 на 2021 год.
На данный момент точная концепция будущих двигателей не определена. Участникам встречи отведено два месяца на выработку своих идей. Однако предполагается, что наибольшие перспективы у архитектуры силовой установки без модуля
Для сдерживания расходов в силовых установках предлагается использовать стандартные элементы, такие как батареи и турбокомпрессоры. Вместе с тем ожидается, что новая
Босс «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Ф-1 должна стремиться к соотношению массы к мощности, которого удалось добиться в MotoGP. Это означает, что при нынешнем весе болидов мощность их моторов должна составлять 1225 л.с. Как вариант, можно добиться желаемого соотношения за счёт уменьшения массы болидов.
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