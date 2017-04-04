Для моторов на 2021 год в Ф-1 предлагают двойные турбины и отказ от MGU-H

На данный момент точная концепция будущих двигателей не определена. Участникам встречи отведено два месяца на выработку своих идей. Однако предполагается, что наибольшие перспективы у архитектуры силовой установки без модуля MGU-H, но с двойной турбиной и гораздо более мощной MGU-K (система рекуперации кинетической энергии).



Для сдерживания расходов в силовых установках предлагается использовать стандартные элементы, такие как батареи и турбокомпрессоры. Вместе с тем ожидается, что новая MGU-K будет давать прибавку в мощности до 300 л. с. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что общая мощность силовых агрегатов превысит 1000 л. С., что на данный момент является пределом стендов для испытаний двигателей. Однако отказ от MGU-H позволит производителям достаточно сократить расходы, чтобы позволить себе выделить средства на постройку новых тестовых стендов.

Босс «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Ф-1 должна стремиться к соотношению массы к мощности, которого удалось добиться в MotoGP. Это означает, что при нынешнем весе болидов мощность их моторов должна составлять 1225 л.с. Как вариант, можно добиться желаемого соотношения за счёт уменьшения массы болидов.