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4 апреля 2017, 16:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Для моторов на 2021 год в Ф-1 предлагают двойные турбины и отказ от MGU-H

На прошлой неделе в Париже состоялась встреча, организованная ФИА, на которой обсуждалась концепция моторного регламента для Формулы-1 на 2021 год.

На данный момент точная концепция будущих двигателей не определена. Участникам встречи отведено два месяца на выработку своих идей. Однако предполагается, что наибольшие перспективы у архитектуры силовой установки без модуля MGU-H, но с двойной турбиной и гораздо более мощной MGU-K (система рекуперации кинетической энергии).

Для сдерживания расходов в силовых установках предлагается использовать стандартные элементы, такие как батареи и турбокомпрессоры. Вместе с тем ожидается, что новая MGU-K будет давать прибавку в мощности до 300 л. с. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что общая мощность силовых агрегатов превысит 1000 л. С., что на данный момент является пределом стендов для испытаний двигателей. Однако отказ от MGU-H позволит производителям достаточно сократить расходы, чтобы позволить себе выделить средства на постройку новых тестовых стендов.

Босс «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Ф-1 должна стремиться к соотношению массы к мощности, которого удалось добиться в MotoGP. Это означает, что при нынешнем весе болидов мощность их моторов должна составлять 1225 л.с. Как вариант, можно добиться желаемого соотношения за счёт уменьшения массы болидов.
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