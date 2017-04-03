Джовинацци заменит Верляйна в команде «Формулы-1» «Заубер» на Гран-при Китая
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Заубер» Паскаль Верляйн не сможет принять участия и во втором этапе сезона, который пройдет в Китае, его вновь заменит резервный пилот итальянец Антонио Джовинацци. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Верляйн получил травму спины во время «Гонки чемпионов» в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, однако затем понял, что не полностью восстановился от повреждения. На
«Для меня самое главное, что могу продолжать интенсивно тренироваться, чтобы быть готовым на 100 процентов как можно скорее, — сказал Верляйн. — Надеюсь, что это произойдет к этапу в Бахрейне, но если нет, то будет больше времени для восстановления к
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