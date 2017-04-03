Джовинацци заменит Верляйна в команде «Формулы-1» «Заубер» на Гран-при Китая

Верляйн получил травму спины во время «Гонки чемпионов» в январе и пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне. На первом этапе сезона, который прошел в Австралии, немец принял участие в первых двух свободных практиках, однако затем понял, что не полностью восстановился от повреждения. На Гран-при Австралии его заменил Джовинацци.

«Для меня самое главное, что могу продолжать интенсивно тренироваться, чтобы быть готовым на 100 процентов как можно скорее, — сказал Верляйн. — Надеюсь, что это произойдет к этапу в Бахрейне, но если нет, то будет больше времени для восстановления к Гран-при России».