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3 апреля 2017, 17:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» подготовит первые новинки к третьему этапу в Бахрейне

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о серьёзных планах по доводке машины по ходу сезона-2017 Формулы-1.

Глава команды Рено <span class=error>Сириль</span> Абитебуль рассказал о серьёзных планах по доводке машины по ходу сезона-2017 Формулы-1. Увеличить
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«Наша команда всё ещё растёт, нам нужно многое сделать. Наши прямые соперники вроде “Торо Россо” и “Форс Индия” были сильнее в Австралии, и я уверен, что они тоже не спят и тоже будут готовить обновления. Так что будет интересно посмотреть, кто подготовит их больше. Думаю, у нас есть потенциал. Мы знаем, что у нас в разработке, и это захватывающие вещи. Если бы эти перспективные новинки уже сейчас были на машине, то они позволили бы нам легко попасть в очки.

Некоторые обновления появятся на третьей гонке, и каждые новинки будут улучшать время на круге. Но я знаю, что мы не единственные, кто будет обновлять машину. Конкуренция в сезоне будет очень серьёзной, так что нужно работать невероятно хорошо, чтобы прогрессировать», — приводит слова Абитебуля Autosport.
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