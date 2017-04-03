Ферстаппен: Понимаю, что гибридных технологий не избежать
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что Формуле-1 нужны более простые силовые установки.
На прошлой неделе в Париже состоялось заседание ФИА, на котором обсуждалась концепция моторов на 2021 год, все присутствовавшие на встрече стороны согласились с тем, что двигатели должны стать проще, дешевле, громче и долговечнее.
«Нынешние моторы настолько сложны, что другие производители не решаются прийти. Посмотрите, какие сложности у “Хонды”, бренда, который был столь доминирующим в 80-е и 90-е годы. Я понимаю, что нам не избежать гибридных технологий, но всегда должна быть возможность для прихода производителей за меньшие деньги. Это принесёт пользу не только Формуле-1, но и всей автомобильной промышленности», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
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