Ферстаппен: Понимаю, что гибридных технологий не избежать

На прошлой неделе в Париже состоялось заседание ФИА, на котором обсуждалась концепция моторов на 2021 год, все присутствовавшие на встрече стороны согласились с тем, что двигатели должны стать проще, дешевле, громче и долговечнее.



«Нынешние моторы настолько сложны, что другие производители не решаются прийти. Посмотрите, какие сложности у “Хонды”, бренда, который был столь доминирующим в 80-е и 90-е годы. Я понимаю, что нам не избежать гибридных технологий, но всегда должна быть возможность для прихода производителей за меньшие деньги. Это принесёт пользу не только Формуле-1, но и всей автомобильной промышленности», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.