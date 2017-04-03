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https://sport.mail.ru/news/formula1/29294275/
3 апреля 2017, 13:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Йос Ферстаппен провёл ночь в полиции после драки в ночном клубе

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, был арестован за участие в драке в одном из ночных клубов города Рурмонд (Нидерланды).

По информации 1Limburg, на террасе клуба у бывшего гонщика Формулы-1 завязалась словесная перепалка с одним из посетителей. К ним присоединился ещё один человек, после чего началась потасовка, в результате которой Йос получил несколько ударов в лицо. Прибывшие полицейские остановили драку.

Хотя Ферстаппен был признан потерпевшим, ему пришлось провести ночь в отделении, чтобы «остыть». На лице Ферстаппена после потасовки остался синяк и рассечение.
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