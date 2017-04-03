Йос Ферстаппен провёл ночь в полиции после драки в ночном клубе

По информации 1Limburg, на террасе клуба у бывшего гонщика Формулы-1 завязалась словесная перепалка с одним из посетителей. К ним присоединился ещё один человек, после чего началась потасовка, в результате которой Йос получил несколько ударов в лицо. Прибывшие полицейские остановили драку.



Хотя Ферстаппен был признан потерпевшим, ему пришлось провести ночь в отделении, чтобы «остыть». На лице Ферстаппена после потасовки остался синяк и рассечение.