Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29293781/
3 апреля 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Компания «Лукойл» стала спонсором Гран-при России «Формулы-1»

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Четвертый в истории российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет при поддержке компании «Лукойл». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

<em>СОЧИ 3 апреля. /ТАСС/. </em>Четвертый в истории российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 пройдет при поддержке компании <span class=error>Лукойл</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам президента «Лукойла» Вагита Алекперова, компания поддерживает «Сочи Автодром», на котором проходят гонки, с 2016 года. «Результаты совместной работы и впечатляющие достижения авто-спортивного комплекса, как в рамках круглогодичной деятельности, так и в организации Гран-при России, убедили нас в том, что будет правильным решением стать частью российского этапа в 2017 году», — сказал Алекперов.

Гран-при России 2017 года пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Мутко: матчи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье

Фигуристка Медведева заявила, что не испытала эйфории от рекорда на чемпионате мира