Компания «Лукойл» стала спонсором Гран-при России «Формулы-1»

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По словам президента «Лукойла» Вагита Алекперова, компания поддерживает «Сочи Автодром», на котором проходят гонки, с 2016 года. «Результаты совместной работы и впечатляющие достижения авто-спортивного комплекса, как в рамках круглогодичной деятельности, так и в организации Гран-при России, убедили нас в том, что будет правильным решением стать частью российского этапа в 2017 году», — сказал Алекперов.