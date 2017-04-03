Компания «Лукойл» стала спонсором Гран-при России «Формулы-1»
СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Четвертый в истории российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет при поддержке компании «Лукойл». Об этом сообщает
пресс-служба соревнований.
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По словам президента «Лукойла» Вагита Алекперова, компания поддерживает «Сочи Автодром», на котором проходят гонки, с 2016 года. «Результаты совместной работы и впечатляющие достижения
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