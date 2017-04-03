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https://sport.mail.ru/news/formula1/29291743/
3 апреля 2017, 11:15 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Ф1 планирует перейти на новые двигатели к 2021

Эра гибридных силовых установок будет упразднена, и с сезона 2021 года команды Ф1 перейдут на более дешевые и громкие двигатели. Об этом сообщает autosport.com.

Вчера в Париже президент FIA Жан Тодт провел встречу с действующими производителями, участвующими в Ф1, а также с производителями, которые не входят в чемпионат, включая Volkswagen Group. На встрече обсуждалось будущее Ф1 в области двигателей. Сообщается, что было достигнуто соглашение об упразднении нынешних 1,6-литровых турбированных моторов при условии, что некоторые современные технологии все же останутся в спорте. В заявлении FIA говорится, что двигатели, производимые в Ф1, должны конструироваться по технологиям дорожных автомобилей, но в то же время они должны стать дешевле и проще. Новые двигатели должны сохранить высокий уровень мощности. Кроме того, они должны стать громче и позволять гонщикам сражаться на пределе, что может означать отход от экономии топлива (сейчас в бак машины перед гонкой заливается ограниченное количество топлива в размере 105 кг).

«Я очень доволен процессом обсуждений и тем фактом, что большое количество заинтересованных сторон согласовали направление развития чемпионата Ф1 в таком важном техническом направлении, — сказал Тодт. — Теперь мы должны проработать детали, чтобы понять, какими именно будут двигатели в 2021-м.
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