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https://sport.mail.ru/news/formula1/29286319/
2 апреля 2017, 18:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко признался, что команда намеренно дезинформировала Ферстаппена в Мельбурне

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что во время гонки на Гран-при Австралии команда намеренно давала ложную информацию Максу Ферстаппену, чтобы отговорить его от идеи рискнуть.

«Макс собирался атаковать на заключительной стадии гонки, но у него была проблема с тормозным диском. Он спрашивал у нас, далеко ли ему до быстрейшего круга, и мы сказали ему, что очень далеко, хотя это было не так.

Мы прибегли к этой хитрости, чтобы он оставил свои попытки догнать Райкконена. Мы не хотели рисковать, так как преимущество над Массой было слишком большим, а его попытка атаковать Райкконена могла завершиться разворотом болида. Райкконен ощущал давление Макса и просил команду использовать режим максимальной мощности», — приводит слова Марко Motorsport-total.

Ранее Райкконен заявлял, что не чувствовал давления со стороны Ферстаппена.
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