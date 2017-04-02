Марко признался, что команда намеренно дезинформировала Ферстаппена в Мельбурне

«Макс собирался атаковать на заключительной стадии гонки, но у него была проблема с тормозным диском. Он спрашивал у нас, далеко ли ему до быстрейшего круга, и мы сказали ему, что очень далеко, хотя это было не так.



Мы прибегли к этой хитрости, чтобы он оставил свои попытки догнать Райкконена. Мы не хотели рисковать, так как преимущество над Массой было слишком большим, а его попытка атаковать Райкконена могла завершиться разворотом болида. Райкконен ощущал давление Макса и просил команду использовать режим максимальной мощности», — приводит слова Марко Motorsport-total.



Ранее Райкконен заявлял, что не чувствовал давления со стороны Ферстаппена.