Марко признался, что команда намеренно дезинформировала Ферстаппена в Мельбурне
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что во время гонки на
Гран-при Австралии команда намеренно давала ложную информацию Максу Ферстаппену, чтобы отговорить его от идеи рискнуть.
«Макс собирался атаковать на заключительной стадии гонки, но у него была проблема с тормозным диском. Он спрашивал у нас, далеко ли ему до быстрейшего круга, и мы сказали ему, что очень далеко, хотя это было не так.
Мы прибегли к этой хитрости, чтобы он оставил свои попытки догнать Райкконена. Мы не хотели рисковать, так как преимущество над Массой было слишком большим, а его попытка атаковать Райкконена могла завершиться разворотом болида. Райкконен ощущал давление Макса и просил команду использовать режим максимальной мощности», — приводит слова Марко
Ранее Райкконен заявлял, что не чувствовал давления со стороны Ферстаппена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter