Гонщики «Феррари» сыграют в футбол на стадионе «Ювентуса»

Все средства, собранные от проведения матча, его организаторы намерены направить в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями. Акция пройдет 30 мая. Как заявили сами организаторы, этот матч должен побить рекорд предыдущего сбора средств, который составил более € 2 млн.



Товарищеская встреча будет транслироваться одним из крупнейших каналов Италии. Полный состав команды, за которую сыграют гонщики «Феррари», еще неизвестен. Что касается их соперников, то ими станут звезды итальянской эстрады, а возглавит эту команду ветеран тамошней сцены — 72-летний Джанни Моранди.