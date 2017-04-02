Гонщики «Феррари» сыграют в футбол на стадионе «Ювентуса»
Как сообщает итальянское издание Repubblica, гонщики команды «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен примут участие в благотворительном футбольном поединке.
Все средства, собранные от проведения матча, его организаторы намерены направить в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями. Акция пройдет 30 мая. Как заявили сами организаторы, этот матч должен побить рекорд предыдущего сбора средств, который составил более € 2 млн.
Товарищеская встреча будет транслироваться одним из крупнейших каналов Италии. Полный состав команды, за которую сыграют гонщики «Феррари», еще неизвестен. Что касается их соперников, то ими станут звезды итальянской эстрады, а возглавит эту команду ветеран тамошней сцены — 72-летний Джанни Моранди.
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