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2 апреля 2017, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кальтенборн: «Заубер» всё ещё может набрать очки

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн уверена, что её команда может набрать очки в сезоне-2017, несмотря на неудачу на Гран-при Австралии и использование прошлогодних моторов «Феррари».

«Мы всё ещё можем набрать очки. Мы знаем этот двигатель, знаем детали, которые его окружают, и нам надо сосредоточиться на своих сильных сторонах — на шасси. Мы сделаем всё, что сможем, чтобы компенсировать потерю, какой бы она ни была. В каких-то гонках шансов будет меньше, мы это знали. Но в других они точно будут», — приводит слова Кальтенборн Autosport.
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