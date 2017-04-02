Кальтенборн: «Заубер» всё ещё может набрать очки
Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн уверена, что её команда может набрать очки в сезоне-2017, несмотря на неудачу на
Гран-при Австралии и использование прошлогодних моторов «Феррари».
«Мы всё ещё можем набрать очки. Мы знаем этот двигатель, знаем детали, которые его окружают, и нам надо сосредоточиться на своих сильных сторонах — на шасси. Мы сделаем всё, что сможем, чтобы компенсировать потерю, какой бы она ни была. В
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