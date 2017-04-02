Кальтенборн: «Заубер» всё ещё может набрать очки

«Мы всё ещё можем набрать очки. Мы знаем этот двигатель, знаем детали, которые его окружают, и нам надо сосредоточиться на своих сильных сторонах — на шасси. Мы сделаем всё, что сможем, чтобы компенсировать потерю, какой бы она ни была. В каких-то гонках шансов будет меньше, мы это знали. Но в других они точно будут», — приводит слова Кальтенборн Autosport.