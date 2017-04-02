Р. Браун: Уход Росберга лучше для Формулы-1, чем его упадок

«Это не идеальная ситуация для нас. Со спортивной точки зрения хорошо, чтобы чемпион участвовал. Но если Нико почувствовал, что больше не хочет этого делать, то лучше уйти, чем выступать без мотивации. Вероятно, для него это было правильное решение. И для спорта тоже, ведь мы не хотим видеть упадок чемпиона мира», — приводит слова Брауна F1i.