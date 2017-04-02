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https://sport.mail.ru/news/formula1/29284607/
2 апреля 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Р. Браун: Уход Росберга лучше для Формулы-1, чем его упадок

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун одобрил уход Нико Росберга из чемпионата, хотя и не рад отсутствию действующего чемпиона в новом сезоне.

«Это не идеальная ситуация для нас. Со спортивной точки зрения хорошо, чтобы чемпион участвовал. Но если Нико почувствовал, что больше не хочет этого делать, то лучше уйти, чем выступать без мотивации. Вероятно, для него это было правильное решение. И для спорта тоже, ведь мы не хотим видеть упадок чемпиона мира», — приводит слова Брауна F1i.
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