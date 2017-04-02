Феттель: Победа в Мельбурне — большое облегчение для «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что его победа на
Гран-при Австралии принесла команде облегчение.
«Побеждать всегда здорово. Это прекрасное лекарство, которое лечит всё. У нас был тяжёлый период. Команда давно не начинала так сезон, наверное, уже лет десять. Это большое облегчение. Я внёс свой вклад и доволен этим. Но то, что вы видели, — вершина айсберга. Основы закладываются в Маранелло. Большая группа людей ответственна за то, что произошло в Мельбурне», — цитирует Феттеля Crash.
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