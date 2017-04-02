Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29284240/
2 апреля 2017, 12:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил новых владельцев Формулы-1 из Liberty за улучшение работы с соцсетями и снятие прежних запретов.

«Думаю, в этом году произошли положительные перемены. Правила относительно цифровых платформ ослабили, позволили выкладывать содержимое, не связанное с трассой. Это даёт фанатам возможность заглянуть за ширму, стать ближе к пилотам. В конце концов, Формула-1 — медийный бизнес, мы должны работать со СМИ. Важно, чтобы у фанатов был доступ к пилотам, иначе как мы будем продвигать спорт?» — цитирует Хорнера F1i.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!