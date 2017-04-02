Ферстаппен: Больше не могу ходить в рестораны из-за фанатов
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что повышенное внимание поклонников стало его утомлять.
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«Его стало гораздо больше. Я больше не могу пойти в ресторан. Мне не хочется показаться высокомерным, поэтому лучше избегать общественных мест, чем отказывать людям. Лучше не ходить в рестораны, потому что люди разочаровываются, когда я говорю «нет», — рассказал голландский гонщик Sky Sports.
Нынешний сезон для Ферстаппена — третий в Формуле-1. Прошлый чемпионат он завершил на пятом месте.
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