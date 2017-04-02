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2 апреля 2017, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: Больше не могу ходить в рестораны из-за фанатов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что повышенное внимание поклонников стало его утомлять.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен признался что повышенное внимание поклонников стало его утомлять. Увеличить
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«Его стало гораздо больше. Я больше не могу пойти в ресторан. Мне не хочется показаться высокомерным, поэтому лучше избегать общественных мест, чем отказывать людям. Лучше не ходить в рестораны, потому что люди разочаровываются, когда я говорю «нет», — рассказал голландский гонщик Sky Sports.

Нынешний сезон для Ферстаппена — третий в Формуле-1. Прошлый чемпионат он завершил на пятом месте.
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