Ферстаппен: Больше не могу ходить в рестораны из-за фанатов

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«Его стало гораздо больше. Я больше не могу пойти в ресторан. Мне не хочется показаться высокомерным, поэтому лучше избегать общественных мест, чем отказывать людям. Лучше не ходить в рестораны, потому что люди разочаровываются, когда я говорю «нет», — рассказал голландский гонщик Sky Sports.



Нынешний сезон для Ферстаппена — третий в Формуле-1. Прошлый чемпионат он завершил на пятом месте.