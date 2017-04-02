Феттель и Райкконен сыграют в благотворительном матче

Инициатива «Матч сердец» призвана собрать благотворительные средства для фонда по исследованию онкологических заболеваний. В последнем таком поединке в Турине звезды сумели собрать два миллиона 111 тысяч евро. В 2017-м организаторы постараются превысить эту отметку.

Состав команды, за которую будут играть гонщики Скудерии, еще не сформирован, но известно, что она будет противостоять команде, собранной из популярных итальянских певцов.

Билеты на матч уже поступили в продажу и стоят от 10 до 20 евро.