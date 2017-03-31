Палмер желает, чтобы в «Рено» проверили его болид перед ГП Китая

Палмер сильно разбил машину на второй тренировке, врезавшись в заграждение на выходе из последнего поворота. В гонке он был вынужден сойти из-за проблем с тормозами.



«В пятницу у меня была большая авария, поэтому мы заменили множество деталей на машине. Нам нужно просто убедиться, что всё работает так, как нужно. Надеюсь, что ребята сделают это. Они опытны и знают, что делают, поэтому я не испытываю беспокойства», — приводит слова Палмера Autosport.