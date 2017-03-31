Палмер желает, чтобы в «Рено» проверили его болид перед ГП Китая
Пилот «Рено» Джолион Палмер желает, чтобы команда провела диагностику его болида перед
Гран-при Китая, дабы гарантировать отсутствие какого-либо ущерба после аварии, в которую он угодил в Австралии.
Палмер сильно разбил машину на второй тренировке, врезавшись в заграждение на выходе из последнего поворота. В гонке он был вынужден сойти
«В пятницу у меня была большая авария, поэтому мы заменили множество деталей на машине. Нам нужно просто убедиться, что всё работает так, как нужно. Надеюсь, что ребята сделают это. Они опытны и знают, что делают, поэтому я не испытываю беспокойства», — приводит слова Палмера Autosport.
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