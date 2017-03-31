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31 марта 2017, 13:44 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Льюис Хэмилтон: Я не утолил свой чемпионский голод в прошлом году, так что он стал вдвое сильнее

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» заявил, что хочет выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне сильнее, чем когда-либо до этого.

Трехкратный чемпион мира <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон из Мерседеса заявил что хочет выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне сильнее чем <nobr>когда-либо</nobr> до этого. Увеличить
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«Несколько последних лет у меня были фантастические битвы за чемпионство, — приводит Crash.net слова 32-летнего британца. — Я хочу выиграть чемпионат мира сильнее, чем когда-либо раньше. И так как я не утолил свой голод в прошлом году, он стал вдвое сильнее.

После гонки в Австралии я отправился домой, хотя обычно остаюсь тренироваться в Азии в жаркую погоду. Теперь же я хочу остыть, отдохнуть и вернуться, чтобы биться за победу в следующей гонке. Я верю, что могу выиграть, и я хочу победить для команды и болельщиков.

Напомним, Хэмилтон занял второе место на Гран-при Австралии, пропустив вперед немца Себастьяна Феттеля на «Феррари». Второй этап сезона Гран-при Китая пройдет 7—9 апреля в Шанхае.
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