Льюис Хэмилтон: Я не утолил свой чемпионский голод в прошлом году, так что он стал вдвое сильнее
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» заявил, что хочет выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне сильнее, чем
когда-либо до этого.
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Видимо, что-то случилось...
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«Несколько последних лет у меня были фантастические битвы за чемпионство, — приводит Crash.net слова 32-летнего британца. — Я хочу выиграть чемпионат мира сильнее, чем
После гонки в Австралии я отправился домой, хотя обычно остаюсь тренироваться в Азии в жаркую погоду. Теперь же я хочу остыть, отдохнуть и вернуться, чтобы биться за победу в следующей гонке. Я верю, что могу выиграть, и я хочу победить для команды и болельщиков.
Напомним, Хэмилтон занял второе место на
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