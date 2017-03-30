Вольф: «Мерседес» точно может уменьшить вес болида
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что команда намерена снизить вес своего болида. Ранее сообщалось, что машина «Мерседеса» оказалась на 5 кг тяжелее запланированного, что негативно сказывается на её скорости.
«Я не хочу слишком вдаваться в детали, но в этой области мы точно можем прибавить. С новыми правилами и габаритами постоянно приходится балансировать между новыми деталями и весом. Это непрекращающееся упражнение, которое мы выполняем», — приводит слова Вольфа Motorsport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter