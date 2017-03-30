Вольф: «Мерседес» точно может уменьшить вес болида

«Я не хочу слишком вдаваться в детали, но в этой области мы точно можем прибавить. С новыми правилами и габаритами постоянно приходится балансировать между новыми деталями и весом. Это непрекращающееся упражнение, которое мы выполняем», — приводит слова Вольфа Motorsport.