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30 марта 2017, 16:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: «Макларен» сотрудничает с известным мотористом Марио Иллиеном

По информации немецкого издания Auto Bild, известный моторист Марио Иллиен, основавший компанию Ilmor, на данный момент сотрудничает с британской конюшней «Макларен».

По информации немецкого издания <span class=error>Auto</span> <span class=error>Bild</span> известный моторист <span class=error>Марио</span> <span class=error>Иллиен</span> основавший компанию Ilmor на данный момент сотрудничает с британской конюшней <span class=error>Макларен</span>. Увеличить
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В последние годы Иллиен помогал «Рено» в развитии гибридного мотора V6, в конце прошлого месяца стало известно, что они более не сотрудничают.

«Макларен» на данный момент переживает непростые времена из-за продолжающихся проблем с силовой установкой «Хонды».

Также немецкое издание сообщает, что Иллиен будет присутствовать на запланированном на 31 марта в Париже заседании ФИА, где будет обсуждаться моторный регламент на 2021 год. Ранее стало известно, что на это заседание «Фольксваген» делегировал представителей «Ауди». Auto Bild уточняет, что представлять немецкую команду будет Стефано Доменикали.
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