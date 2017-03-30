Источник: «Макларен» сотрудничает с известным мотористом Марио Иллиеном
По информации немецкого издания Auto Bild, известный моторист Марио Иллиен, основавший компанию Ilmor, на данный момент сотрудничает с британской конюшней «Макларен».
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В последние годы Иллиен помогал «Рено» в развитии гибридного мотора V6, в конце прошлого месяца стало известно, что они более не сотрудничают.
«Макларен» на данный момент переживает непростые времена
Также немецкое издание сообщает, что Иллиен будет присутствовать на запланированном на 31 марта в Париже заседании ФИА, где будет обсуждаться моторный регламент на 2021 год. Ранее стало известно, что на это заседание «Фольксваген» делегировал представителей «Ауди». Auto Bild уточняет, что представлять немецкую команду будет Стефано Доменикали.
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