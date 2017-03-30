Экклстоун посетит Гран-при Бахрейна
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун появится в паддоке на
Гран-при Бахрейна.
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Это будет его первый визит на этап Ф-1 в качестве почётного председателя FOM. Поста руководителя серии Экклстоун лишился после продажи Формулы-1 компании Liberty Media.
По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, посетить третий этап сезона-2017 86-летнего британца пригласил
Сам принц ранее посетил прощальную вечеринку Экклстоуна, организованную в Лондоне бывшим руководителем команды «Рено» Флавио Бриаторе.
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