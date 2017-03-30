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30 марта 2017, 15:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун посетит Гран-при Бахрейна

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун появится в паддоке на Гран-при Бахрейна.

Бывший руководитель Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун появится в <span class=error>паддоке</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Бахрейна. Увеличить
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Это будет его первый визит на этап Ф-1 в качестве почётного председателя FOM. Поста руководителя серии Экклстоун лишился после продажи Формулы-1 компании Liberty Media.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, посетить третий этап сезона-2017 86-летнего британца пригласил крон-принц Бахрейна Салман бин Иса Аль-Халифа.

Сам принц ранее посетил прощальную вечеринку Экклстоуна, организованную в Лондоне бывшим руководителем команды «Рено» Флавио Бриаторе.
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