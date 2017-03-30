«Феррари» позволит Джовинацци вновь выступить за «Заубер»
«Феррари» решила предоставить своему резервном пилоту Антонио Джовинацци возможность выступать за «Заубер» на
Гран-при Китая, если швейцарская команда пожелает вновь воспользоваться его услугами.
В Австралии итальянец провёл гонку вместо боевого пилота «Заубера» Паскаля Верляйна, который не был готов физически проехать полную гоночную дистанцию за рулём нового болида.
По информации итальянского журналиста Андреа Кремонези, изначально «Феррари» планировала сделать своего резервиста недоступным для «Заубера» на
«У Джовинацци появится ещё одна возможность пилотировать болид. И теперь она становится более реальной, потому что “Феррари” решила пожертвовать возможностью использовать его на тестах после
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