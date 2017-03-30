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30 марта 2017, 11:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон хочет сыграть самого себя в фильме

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы сыграть самого себя в биографическом фильме.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон признался что хотел бы сыграть самого себя в биографическом фильме. Увеличить
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«Я бы, наверное, сыграл сам. Я не видел актёра, который был бы похож на меня или которого я желал бы видеть представляющим меня.

Мой рассказ о том, что я начинал с самых низов. Я, наверное, последний такой, потому что почти каждый из гонщиков, против которых я борюсь, из богатой семьи. Это будет семейная история о том, откуда мы родом, как мы всего добились, о жертвах моей семьи и испытаниях, встретившихся на нашем пути.

Я думаю, что это будет вдохновляющей историей для людей по всему миру, а не только для гонщиков», — рассказал Хэмилтон в эфире передачи Confidential On Nova radio.
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