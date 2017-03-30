Хэмилтон хочет сыграть самого себя в фильме

«Я бы, наверное, сыграл сам. Я не видел актёра, который был бы похож на меня или которого я желал бы видеть представляющим меня.



Мой рассказ о том, что я начинал с самых низов. Я, наверное, последний такой, потому что почти каждый из гонщиков, против которых я борюсь, из богатой семьи. Это будет семейная история о том, откуда мы родом, как мы всего добились, о жертвах моей семьи и испытаниях, встретившихся на нашем пути.



Я думаю, что это будет вдохновляющей историей для людей по всему миру, а не только для гонщиков», — рассказал Хэмилтон в эфире передачи Confidential On Nova radio.