Тодт: Мы выслушаем Liberty, но правила устанавливает ФИА

«Я рад, что люди из Liberty думают о будущем. Я выслушаю их мысли насчёт правил, также, как уважаю любой вклад с любой стороны. Но решающая ответственность всегда будет в руках ФИА. Мы устанавливаем правила и следим за ними.



Машины стали зрелищнее и быстрее, но меня беспокоят борьба и разрывы между командами. Здорово, что у “Мерседеса” есть соперник в лице “Феррари”, но отрыв лидеров от середняков в две секунды это слишком много.



Другое, что меня удивило, это разница с предыдущим временем поул-позишн в 1,7 секунды, тогда как нам обещали улучшение на пять секунд. Возможно, так только на этой трассе.



В этом году организаторы этапа в Мельбурне продали 300 тыс. билетов, а в прошлом только 220 тыс. Медиа-центр тоже был полон. Никакого кризиса нет. Зачем видеть всё в негативном свете? Подождите несколько гонок, а потом судите», — цитирует Тодта Autoweek.