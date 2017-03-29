Тодт: Мы выслушаем Liberty, но правила устанавливает ФИА
Президент ФИА Жан Тодт заявил, что Liberty не будет устанавливать правила в Формуле-1.
«Я рад, что люди из Liberty думают о будущем. Я выслушаю их мысли насчёт правил, также, как уважаю любой вклад с любой стороны. Но решающая ответственность всегда будет в руках ФИА. Мы устанавливаем правила и следим за ними.
Машины стали зрелищнее и быстрее, но меня беспокоят борьба и разрывы между командами. Здорово, что у “Мерседеса” есть соперник в лице “Феррари”, но отрыв лидеров от середняков в две секунды это слишком много.
Другое, что меня удивило, это разница с предыдущим временем
В этом году организаторы этапа в Мельбурне продали 300 тыс. билетов, а в прошлом только 220 тыс.
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