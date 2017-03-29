Солнце, море, гонки. 10 причин увидеть «Гран-при России» своими глазами

1. НОВЫЙ ОБЛИК МАШИН

Промоутер российского этапа Сергей Воробьев недавно говорил, что именно в Сочи европейская публика сможет лично оценить все новинки технического регламента этого сезона, которые заметно повлияли и на внешний вид болидов. Увеличенные габариты самих машин и колес, более низкое заднее антикрыло — эти изменения, по мнению экспертов, сделают гонки более зрелищными и обострят борьбу на трассе. Пока Монте-Карло, Сильверстоун, Спа и Монца только ждут своего часа, новый облик «Королевы автоспорта» можно будет увидеть на FORMULA 1 ВТБ «ГРАН-ПРИ РОССИИ» в Сочи.

2. ХЭМИЛТОН, ФЕТТЕЛЬ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Посмотреть не по телевизору, как Льюис Хэмилтон обгоняет Себастьяна Феттеля или наоборот, большинство российских болельщиков могут лишь один раз в году, и этим шансом не стоит пренебрегать. Сезон-2017 начался с того, что Себ в Австралии принес победу «Феррари», оставив два «Мерседеса» за спиной, и это обещает стать началом очень интересного сезона. Те, кто устал от доминирования одной команды, предвкушают конкурентную борьбу за титул. Но даже если вы не из тех, кто различает пилотов по шлемам, просто знайте — на трассе 20 лучших пилотов мира. Следите, например, за оранжевым «Маклареном». А кому-то придется по вкусу розовая «Форс Индия».

3. ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Благодаря тому, что 1 мая в нынешнем году приходится на понедельник сразу после российского «Гран-при», у всех жителей страны появляется дополнительный выходной. Если вы планируете прибыть в Сочи в пятницу и успеть на свободные заезды, то впереди у вас целых четыре дня, за которые можно успеть очень многое. В России знают уйму способов отдыхать, но вряд ли какой-то из них сможет запомниться больше поездки на «Ф-1», особенно если вы любите рев моторов и высокие скорости. Те же, кто уже приезжал на «Гран-при России», могут до 9 апреля рассчитывать на 15-процентную скидку на билеты.

4. КВЯТ — ЗА РЕВАНШЕМ ГОД СПУСТЯ

Тем, для кого «Формула-1» это, прежде всего, российский пилот Даниил Квят, должно быть интересно вдвойне. Прошлый «Гран-при России» сложился для российского гонщика не слишком удачно. За рулем «Ред Булла» сверхмотивированный Квят уже на первом круге въехал в Феттеля. Бывший лидер «быков» отправился в отбойник и завершил гонку, а россиянин повредил машину и финишировал только 15-м. Позже Квят лишился места призового пилота «Ред Булла» и был отправлен в дочернюю команду «Торо Россо». Год спустя россиянин должен реабилитироваться перед домашней публикой. Неплохим результатом станет, например, финиш в первой десятке.

5. НЕ «ФОРМУЛОЙ» ЕДИНОЙ

Те, для кого гонок много не бывает, ездят в Сочи не только ради «Формулы-1». Это лишь вершина айсберга, где собраны все самые высокие технологии, быстрые пилоты, лучшие специалисты. Но главному событию здесь, как и в боксе, всегда предшествует «андеркард», на «Гран-при» существуют гонки поддержки. В которых за рулем более скромных, но все равно мощных автомобилей выступают те, кто хочет в будущем сесть в болид «Формулы-1». Например, в Сочи, кроме «Королевы автоспорта», можно будет увидеть старты российской серии Mitjet. Так что на трассу «Сочи автодрома» выйдет много молодых российских гонщиков, за которых можно и нужно болеть.

6. ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Но «Формула-1» ценна не только тем, что происходит на треке. За его пределами тоже немало интересных событий для любителя автоспорта любого возраста и достатка. Так, те зрители, которые приобретут билеты на все четыре дня этапа, смогут за день до старта тренировочных заездов прогуляться по пит-лейну. С утра до вечера будет работать развлекательная F1 Village — настоящий рай для любителей атрибутики и сувениров. Автограф-сессии, выступления мотокаскадеров и спортсменов-экстремалов, детские программы, шоу поющих фонтанов, концерты популярных российских исполнителей — скучно не будет никому. Окунуться в эту атмосферу хоть раз в жизни обязан любой поклонник автоспорта.

7. ТРИБУНЫ КВЯТА И ПЕТРОВА

Истинные поклонники таланта Даниила Квята должны наблюдать за гонкой с его именной трибуны, которая расположена в самом длинном левом повороте во всем календаре «Ф-1» и к тому же находится ближе других к трассе. Еще одна трибуна, находящаяся перед одним из самых сложных на «Сочи автодроме» участков, недавно получила имя первого россиянина в «Королевских гонках» Виталия Петрова. Очень важно, что организаторы заботятся не только о качестве зрелища, но и о карманах тех, кто будет за ним наблюдать. На «Гран-при России» по традиции предлагают широкий выбор вариантов покупки билета — от однодневных до пакетных предложений на весь уик-энд.

8. ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Если вам не повезло попасть на Олимпиаду, которая прошла три года назад, это еще один повод приехать на российский «Гран-при». «Сочи автодром» находится на территории Олимпийского парка, где в 2014-м разворачивались главные события Игр. Ледовые дворцы «Большой» и «Айсберг», арена для керлинга «Ледяной куб», «Адлер арена», принимавшая конькобежцев, стадион «Фишт» — все это находится рядом с трассой. В свободное от гонок время можно прикоснуться к истории и сделать несколько красивых селфи.

9. ЧЕРНОЕ МОРЕ И КРАСНАЯ ПОЛЯНА

В Сочи есть на что посмотреть и за пределами Олимпийского парка. Извечный спор между любителями моря и гор здесь давно завершен ничьей. В распоряжении первых — черноморское побережье. Пусть купальный сезон в конце апреля рискнут открыть немногие, зато знаменитая адлерская набережная в вашем полном распоряжении. Поклонники же горного воздуха могут за час с небольшим добраться до Красной Поляны. Горнолыжный сезон здесь закрывается 16 апреля, но при доле везения прокатиться по склонам можно и в конце месяца. Пакет «Билет + Отель» позволит не беспокоиться о путешествии и насладиться всем, что предоставляет черноморский курорт в это время года.

10. НА «ФОРМУЛУ-1» ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Если вы хотите отправиться в Сочи, но раздумываете, с кем оставить детей, можете смело брать их с собой. Скучно им точно не будет, даже если они ничего не понимают в автоспорте. Для юных гостей этапа приготовлены специальные развлекательные программы, а также все виды развлечений, которые может предложить морской и горный курорт. А организаторы дают возможность приобрести детский или семейный билеты и посмотреть гонки всем вместе.