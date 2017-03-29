«Мерседес»: Остановись Ферстаппен раньше, Хэмилтон бы победил в Австралии

Британец заехал на пит-стоп на шесть кругов раньше Себастьяна Феттеля и уступил ему победу.



«Мы знали, что, остановившись, окажемся позади Райкконена и Ферстаппена. Но раз мы страдали от деградации, то с ними должно было произойти то же самое к тому времени. Мы вряд ли обогнали бы их, но наша остановка открывала интересные обстоятельства — у Ферстаппена появлялась возможность обойти Райкконена.



“Феррари” должна была держать Кими на трассе, и, если бы Макс остановился, у нас было бы свободное пространство до Райкконена. Возможно, при таких условиях мы выиграли бы гонку.



Решение было трудным, но я его принял. Я верил, что Ферстаппен остановится, а он этого не сделал. В итоге нас разделили всего 0,6 секунды и Феттель выехал из боксов. Остановись Макс на круг раньше, мы бы выиграли», — рассказал Воулз Sky Sports.