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29 марта 2017, 18:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес»: Остановись Ферстаппен раньше, Хэмилтон бы победил в Австралии

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз объяснил тактику Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австралии.

Британец заехал на пит-стоп на шесть кругов раньше Себастьяна Феттеля и уступил ему победу.

«Мы знали, что, остановившись, окажемся позади Райкконена и Ферстаппена. Но раз мы страдали от деградации, то с ними должно было произойти то же самое к тому времени. Мы вряд ли обогнали бы их, но наша остановка открывала интересные обстоятельства — у Ферстаппена появлялась возможность обойти Райкконена.

“Феррари” должна была держать Кими на трассе, и, если бы Макс остановился, у нас было бы свободное пространство до Райкконена. Возможно, при таких условиях мы выиграли бы гонку.

Решение было трудным, но я его принял. Я верил, что Ферстаппен остановится, а он этого не сделал. В итоге нас разделили всего 0,6 секунды и Феттель выехал из боксов. Остановись Макс на круг раньше, мы бы выиграли», — рассказал Воулз Sky Sports.
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