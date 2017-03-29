Тото Вольфф: Я очень доволен выступлением Боттаса в Австралии
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф оценил выступлении новичка команды Валттери Боттаса на первом этапе чемпионата мира
Гран-при Австралии.
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«Меня очень впечатлило выступление Валттери по ходу
Конечно, стоит отметить, что когда стало понятно, что в нормальной ситуации выиграть не получится, Хэмилтон чуть сбросил темп. Но тем не менее я очень доволен выступлением Боттаса, — приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.
Напомним, в своей первой гонке в «Мерседесе» 27-летний финн занял третье место, уступив только немцу Себастьяну Феттелю на «Феррари» и своему партнеру по команде британцу Льюису Хэмилтону.
Второй этап чемпионата мира
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