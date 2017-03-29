Тото Вольфф: Я очень доволен выступлением Боттаса в Австралии

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«Меня очень впечатлило выступление Валттери по ходу уик-энда. Несмотря на серьезный прессинг, связанный с тем, что он пришел на замену Нико Росбергу, он отлично держался. В гонке Боттас также смотрелся хорошо и в конце даже догонял Льюиса.

Конечно, стоит отметить, что когда стало понятно, что в нормальной ситуации выиграть не получится, Хэмилтон чуть сбросил темп. Но тем не менее я очень доволен выступлением Боттаса, — приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Напомним, в своей первой гонке в «Мерседесе» 27-летний финн занял третье место, уступив только немцу Себастьяну Феттелю на «Феррари» и своему партнеру по команде британцу Льюису Хэмилтону.