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https://sport.mail.ru/news/formula1/29244523/
29 марта 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» впечатлён выступлением Джовинацци в Австралии

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн призналась, что команду впечатлило выступление Антонио Джовинацци в гонке Гран-при Австралии, в которой он подменял Паскаля Верляйна.

«Это определённо нас удивило, потому что это была его первая гонка. Да, он принимал участие в предсезонных тестах, проводил испытания шин “Пирелли” для “Феррари”, но это не те тесты, что проводили другие люди. Так что его выступление было впечатляющим.

Он провёл всего одну свободную тренировку, всего один час на трассе. Он очень хорошо подготовился. И его гонка была нелёгкой, из-за полученной проплешины на покрышке болидом было непросто управлять. Но несмотря на все трудности, он показал потенциал машины», — цитирует Кальтенборн Autosport.
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