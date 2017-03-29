«Ауди» примет участие во встрече ФИА по моторному регламенту для Ф-1 на 2021 год
Немецкий концерн «Фольксваген» делегирует представителей компании «Ауди» на предстоящую встречу, которую организует ФИА для обсуждения будущего моторного регламента для Формулы-1, сообщает Spox.
Встреча запланирована на пятницу, 31 марта, в Париже. На ней будет обсуждаться концепция двигателей на 2021 год.
Ранее президент ФИА Жан Тодт категорически отверг возможность возвращения в Формулу-1 моторов V10 и V12.
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