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29 марта 2017, 15:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ауди» примет участие во встрече ФИА по моторному регламенту для Ф-1 на 2021 год

Немецкий концерн «Фольксваген» делегирует представителей компании «Ауди» на предстоящую встречу, которую организует ФИА для обсуждения будущего моторного регламента для Формулы-1, сообщает Spox.

Встреча запланирована на пятницу, 31 марта, в Париже. На ней будет обсуждаться концепция двигателей на 2021 год.

Ранее президент ФИА Жан Тодт категорически отверг возможность возвращения в Формулу-1 моторов V10 и V12.
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