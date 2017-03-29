«Бриджстоун» пока не планирует возвращаться в Формулу-1

По словам Шоу, «Бриджстоун» недавно стал одним из крупных спонсоров Олимпиады (вероятно, речь идёт об Олимпийских играх 2020 года в Токио).



«На данный момент мы инвестируем наше время и ресурсы в Олимпиаду. Я не вижу нашего возвращения в Формулу-1 в ближайшем будущем. Я являюсь поклонником Формулы-1, мне нравится её смотреть, но я рад, что на данный момент мы инвестируем в Олимпиаду, а не в Ф-1», — приводит слова Шоу City AM.