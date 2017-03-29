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https://sport.mail.ru/news/formula1/29243989/
29 марта 2017, 14:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Бриджстоун» пока не планирует возвращаться в Формулу-1

Глава европейского подразделения «Бриджстоун» Робин Шоу исключает возможность возвращения японского шинника в Формулу-1 в обозримом будущем.

По словам Шоу, «Бриджстоун» недавно стал одним из крупных спонсоров Олимпиады (вероятно, речь идёт об Олимпийских играх 2020 года в Токио).

«На данный момент мы инвестируем наше время и ресурсы в Олимпиаду. Я не вижу нашего возвращения в Формулу-1 в ближайшем будущем. Я являюсь поклонником Формулы-1, мне нравится её смотреть, но я рад, что на данный момент мы инвестируем в Олимпиаду, а не в Ф-1», — приводит слова Шоу City AM.
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