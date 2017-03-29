Из нулей в чемпионы. Чудесная история «Брауна», рассказанная его создателем

В этот день, 29 марта, восемь лет назад состоялась гонка Гран-при Австралии сезона-2009. Две белоснежные машины «Браун Гран-при» уверенно опередили весь пелотон, а Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло отпраздновали победный дубль. Это была сказочная история, которую ещё несколько месяцев назад никто и не мог представить: «Хонда» решила закрыть свою команду, но преданные делу энтузиасты построили лучшую машину чемпионата и поставили на колени признанных грандов — «Феррари» и «Макларен». Это был первый с 1977 года случай, когда команда выиграла первый же Гран-при в своей истории.



В честь годовщины той победы «Чемпионат» публикует перевод отрывка из автобиографической книги «Тотальная борьба» (Total Competition) Росса Брауна и Адама Парра, вышедшей в конце прошлого года в издательстве Simon & Schuster.

«С акулами совершенно другого рода»

«Решение “Хонды” стало для нас шоком, — вспоминает Браун. — В те дни атмосфера в команде была мрачной. В ноябре 2008-го нам с Ником Фраем (на тот момент — руководителем команды. — Прим. “Чемпионата”) пришло странное приглашение к главе автоспортивной программы “Хонды”. Когда мы пришли, он был один в кабинете, явно расстроенный. “Мне жаль, парни, но мы прекращаем”, — сказал он».



После этого юристы и администраторы «Хонды» предложили Брауну и Фраю отправиться на базу команды, объявить всем сотрудникам о закрытии и просто выключить за собой свет. По счастью, в дело вмешался кадровик, отметивший, что для начала нужно уведомить членов команды о грядущем увольнении — причём с этого момента до закрытия должно пройти хотя бы три месяца.

Соответственно Браун и Фрай получили какое-то время. Им удалось убедить «Хонду» попробовать продать команду и выделить пару миллионов фунтов, что позволило коллективу продолжить работу над машиной следующего сезона — а иначе продавать было бы просто нечего.



«Мы с Фраем постоянно были на встрече с возможными покупателями, — пишет Браун. — Один парень прилетел к нам в Сочельник на личном вертолёте. Потомок греческой торговой династии, пригласил нас в дорогой ресторан. Но мы попросили Джеки Стюарта, который знает большинство мировых монархов, выяснить, кто это такой. И выяснилось, что такого человека не существует, а его документы — поддельные. Сейчас он сидит за мошенничество с ирландским банком. Мы также общались, например, с русским олигархом, владельцем “Портсмута” (речь о Владимире Антонове, акционере банка Snoras, который был национализирован в Литве через несколько лет после описываемых событий. — Прим. “Чемпионата”). Представляя “пиранья-клуб”, мы встретились с акулами совершенно другого рода».

Далее на горизонте возник Ричард Брэнсон. Он предложил спонсорский контракт, но затем в обход Брауна и Фрая обратился напрямую к «Хонде» с предложением купить команду и поставить во главе своего друга Эдриана Рейнарда. Однако президент «Хонды» показал письмо Брэнсона самому Брауну — в нём бизнесмен утверждал, что Росс и Фрай не станут ответственными владельцами.



«Глава “Хонды” передал мне это письмо со словами “делай с этим, что хочешь”. Затем Брэнсон пригласил “Хонду” в Лондон поговорить о покупке команды. Он не знал, но “Хонда” попросила меня приехать с ними и помочь. Я, конечно, согласился, а люди Ричарда, увидев меня, были в шоке. Они понимали, к чему всё идёт. Брэнсон был на Виргинских островах и общался по видеосвязи. Нас он почему-то не видел и не знал, кто находится в комнате. Он и не стал этого спрашивать, а сразу обратился к собеседникам: “Ну, думаю, у вас было достаточно времени, чтобы уговорить Росса и того второго парня порулить для нас командой, чтобы мы подружились?” Я парировал: “Наша дружба только что сделала шаг назад”. “Кто это?” — спросил он. “Это Росс, я здесь”, — ответил я».

«Лучше заплатите нам, чем закройте команду»

Дни шли, а новые покупатели всё не появлялись. В такой ситуации Браун и Фрай сумели разработать план «Б»: они доказали «Хонде», что на закрытие команды она потратит больше денег, чем если бесплатно передаст коллектив Россу и Нику вместе с усечённым бюджетом на 2009 год.



«Мы объясняли: если вы решите закрыть команду, вы потратите Х денег, а если вы дадите нам Y денег, команда останется. Всем сотрудникам мы сказали, что, так или иначе, нам придётся принять решение “Хонды”. И если мы хотим сохранить команду, нужно продолжать работать, иначе продавать будет нечего и ничего не будет — так, словно “Хонда” закрыла команду прямо сейчас. И люди отреагировали фантастически! Все эти три месяца они работали изо всех сил, чтобы сохранить команду. Это очень мотивировало».

Уладив дела с «Хондой» и продолжив жизнь команды уже под вывеской «Браун Гран-при», руководители должны были оперативно решить, какой мотор использовать вместо «Хонды». «Феррари» предложила прошлогодние двигатели, а вот «Мерседес» — актуальные моторы, правда, с обязательством сразу выплатить около €8 млн. Зато эти двигатели лучше вписались в шасси. «Мы заплатили, но всё равно очень многим обязаны Мартину Уитмаршу, Рону Деннису и Норберту Хаугу», — отмечает Браун.



Первые же предсезонные тесты показали сотрудникам «Брауна», что при новом регламенте их автомобиль вполне способен бороться за титул. Команда пропустила первые испытания, но не увидела в разработках конкурентов чего-то завораживающего. А на вторых тестах уже подтвердила собственную скорость даже во время попыток с серьёзной загрузкой топливом.

«Подняли пару «косых»

«Лучшим в 2009 году было то, что все те люди, которым ещё в прошлом сезоне не удавалось дотянуться до подиума, теперь выигрывали гонки. Для меня частью награды является то, что я смог им показать: они также хороши, как и другие. Это невероятный контраст: отчаяние зимой, радости от первых побед, ликование после двух титулов. Некоторые, увидев результаты первых тестов, поставили на нас деньги — и пару «косых» они подняли», — пишет Браун.



А уже в середине сезона-2009 появилась идея о продаже команды «Мерседесу». Норберт Хауг давно мечтал, чтобы у немецкого концерна появилась собственная конюшня, а тут ещё «Макларен» объявил о планах стать производителем спорткаров — всё сошлось одно к одному.



«В «Мерседесе» не хотели, чтобы их двигатели стояли на чужих спорткарах, — вспоминает Браун. — А тут мы боремся за чемпионство. Мы получили достойное предложение, и всё прошло отлично. Это была выгодная сделка и для «Мерседеса», и для нас. Трёхлетний контракт со мной был частью сделки по покупке».

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