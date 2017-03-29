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29 марта 2017, 14:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Из нулей в чемпионы. Чудесная история «Брауна», рассказанная его создателем

29 марта первой победе «Брауна», чудом спасшегося от закрытия, исполняется 8 лет. Публикуем отрывок из мемуаров Росса Брауна о тех днях.

В этот день, 29 марта, восемь лет назад состоялась гонка Гран-при Австралии сезона-2009. Две белоснежные машины «Браун Гран-при» уверенно опередили весь пелотон, а Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло отпраздновали победный дубль. Это была сказочная история, которую ещё несколько месяцев назад никто и не мог представить: «Хонда» решила закрыть свою команду, но преданные делу энтузиасты построили лучшую машину чемпионата и поставили на колени признанных грандов — «Феррари» и «Макларен». Это был первый с 1977 года случай, когда команда выиграла первый же Гран-при в своей истории.

В честь годовщины той победы «Чемпионат» публикует перевод отрывка из автобиографической книги «Тотальная борьба» (Total Competition) Росса Брауна и Адама Парра, вышедшей в конце прошлого года в издательстве Simon & Schuster.

«С акулами совершенно другого рода»
«Решение “Хонды” стало для нас шоком, — вспоминает Браун. — В те дни атмосфера в команде была мрачной. В ноябре 2008-го нам с Ником Фраем (на тот момент — руководителем команды. — Прим. “Чемпионата”) пришло странное приглашение к главе автоспортивной программы “Хонды”. Когда мы пришли, он был один в кабинете, явно расстроенный. “Мне жаль, парни, но мы прекращаем”, — сказал он».

После этого юристы и администраторы «Хонды» предложили Брауну и Фраю отправиться на базу команды, объявить всем сотрудникам о закрытии и просто выключить за собой свет. По счастью, в дело вмешался кадровик, отметивший, что для начала нужно уведомить членов команды о грядущем увольнении — причём с этого момента до закрытия должно пройти хотя бы три месяца.

Соответственно Браун и Фрай получили какое-то время. Им удалось убедить «Хонду» попробовать продать команду и выделить пару миллионов фунтов, что позволило коллективу продолжить работу над машиной следующего сезона — а иначе продавать было бы просто нечего.

«Мы с Фраем постоянно были на встрече с возможными покупателями, — пишет Браун. — Один парень прилетел к нам в Сочельник на личном вертолёте. Потомок греческой торговой династии, пригласил нас в дорогой ресторан. Но мы попросили Джеки Стюарта, который знает большинство мировых монархов, выяснить, кто это такой. И выяснилось, что такого человека не существует, а его документы — поддельные. Сейчас он сидит за мошенничество с ирландским банком. Мы также общались, например, с русским олигархом, владельцем “Портсмута” (речь о Владимире Антонове, акционере банка Snoras, который был национализирован в Литве через несколько лет после описываемых событий. — Прим. “Чемпионата”). Представляя “пиранья-клуб”, мы встретились с акулами совершенно другого рода».

Далее на горизонте возник Ричард Брэнсон. Он предложил спонсорский контракт, но затем в обход Брауна и Фрая обратился напрямую к «Хонде» с предложением купить команду и поставить во главе своего друга Эдриана Рейнарда. Однако президент «Хонды» показал письмо Брэнсона самому Брауну — в нём бизнесмен утверждал, что Росс и Фрай не станут ответственными владельцами.

«Глава “Хонды” передал мне это письмо со словами “делай с этим, что хочешь”. Затем Брэнсон пригласил “Хонду” в Лондон поговорить о покупке команды. Он не знал, но “Хонда” попросила меня приехать с ними и помочь. Я, конечно, согласился, а люди Ричарда, увидев меня, были в шоке. Они понимали, к чему всё идёт. Брэнсон был на Виргинских островах и общался по видеосвязи. Нас он почему-то не видел и не знал, кто находится в комнате. Он и не стал этого спрашивать, а сразу обратился к собеседникам: “Ну, думаю, у вас было достаточно времени, чтобы уговорить Росса и того второго парня порулить для нас командой, чтобы мы подружились?” Я парировал: “Наша дружба только что сделала шаг назад”. “Кто это?” — спросил он. “Это Росс, я здесь”, — ответил я».

«Лучше заплатите нам, чем закройте команду»
Дни шли, а новые покупатели всё не появлялись. В такой ситуации Браун и Фрай сумели разработать план «Б»: они доказали «Хонде», что на закрытие команды она потратит больше денег, чем если бесплатно передаст коллектив Россу и Нику вместе с усечённым бюджетом на 2009 год.

«Мы объясняли: если вы решите закрыть команду, вы потратите Х денег, а если вы дадите нам Y денег, команда останется. Всем сотрудникам мы сказали, что, так или иначе, нам придётся принять решение “Хонды”. И если мы хотим сохранить команду, нужно продолжать работать, иначе продавать будет нечего и ничего не будет — так, словно “Хонда” закрыла команду прямо сейчас. И люди отреагировали фантастически! Все эти три месяца они работали изо всех сил, чтобы сохранить команду. Это очень мотивировало».

Уладив дела с «Хондой» и продолжив жизнь команды уже под вывеской «Браун Гран-при», руководители должны были оперативно решить, какой мотор использовать вместо «Хонды». «Феррари» предложила прошлогодние двигатели, а вот «Мерседес» — актуальные моторы, правда, с обязательством сразу выплатить около €8 млн. Зато эти двигатели лучше вписались в шасси. «Мы заплатили, но всё равно очень многим обязаны Мартину Уитмаршу, Рону Деннису и Норберту Хаугу», — отмечает Браун.

Первые же предсезонные тесты показали сотрудникам «Брауна», что при новом регламенте их автомобиль вполне способен бороться за титул. Команда пропустила первые испытания, но не увидела в разработках конкурентов чего-то завораживающего. А на вторых тестах уже подтвердила собственную скорость даже во время попыток с серьёзной загрузкой топливом.

«Подняли пару «косых»
«Лучшим в 2009 году было то, что все те люди, которым ещё в прошлом сезоне не удавалось дотянуться до подиума, теперь выигрывали гонки. Для меня частью награды является то, что я смог им показать: они также хороши, как и другие. Это невероятный контраст: отчаяние зимой, радости от первых побед, ликование после двух титулов. Некоторые, увидев результаты первых тестов, поставили на нас деньги — и пару «косых» они подняли», — пишет Браун.

А уже в середине сезона-2009 появилась идея о продаже команды «Мерседесу». Норберт Хауг давно мечтал, чтобы у немецкого концерна появилась собственная конюшня, а тут ещё «Макларен» объявил о планах стать производителем спорткаров — всё сошлось одно к одному.

«В «Мерседесе» не хотели, чтобы их двигатели стояли на чужих спорткарах, — вспоминает Браун. — А тут мы боремся за чемпионство. Мы получили достойное предложение, и всё прошло отлично. Это была выгодная сделка и для «Мерседеса», и для нас. Трёхлетний контракт со мной был частью сделки по покупке».

***

После ухода Росса Брауна из «Мерседеса» в конце 2013 года «Серебряные стрелы» стали доминирующей силой в Формуле-1 и три года подряд становились чемпионами. Базис шасси W06, который принёс «Мерседесу» первый Кубок конструкторов, был заложен задолго до старта сезона под руководством Росса Брауна. Таким образом, команда из Брэкли, выигравшая Гран-при Австралии 2009-го, по-прежнему сражается за победы и титулы.
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