Из нулей в чемпионы. Чудесная история «Брауна», рассказанная его создателем
29 марта первой победе «Брауна», чудом спасшегося от закрытия, исполняется 8 лет. Публикуем отрывок из мемуаров Росса Брауна о тех днях.
В этот день, 29 марта, восемь лет назад состоялась гонка
В честь годовщины той победы «Чемпионат» публикует перевод отрывка из автобиографической книги «Тотальная борьба» (Total Competition) Росса Брауна и Адама Парра, вышедшей в конце прошлого года в издательстве Simon & Schuster.
«С акулами совершенно другого рода»
«Решение “Хонды” стало для нас шоком, — вспоминает Браун. — В те дни атмосфера в команде была мрачной. В ноябре 2008-го нам с Ником Фраем (на тот момент — руководителем команды. — Прим. “Чемпионата”) пришло странное приглашение к главе автоспортивной программы “Хонды”. Когда мы пришли, он был один в кабинете, явно расстроенный. “Мне жаль, парни, но мы прекращаем”, — сказал он».
После этого юристы и администраторы «Хонды» предложили Брауну и Фраю отправиться на базу команды, объявить всем сотрудникам о закрытии и просто выключить за собой свет. По счастью, в дело вмешался кадровик, отметивший, что для начала нужно уведомить членов команды о грядущем увольнении — причём с этого момента до закрытия должно пройти хотя бы три месяца.
Соответственно Браун и Фрай получили
«Мы с Фраем постоянно были на встрече с возможными покупателями, — пишет Браун. — Один парень прилетел к нам в Сочельник на личном вертолёте. Потомок греческой торговой династии, пригласил нас в дорогой ресторан. Но мы попросили Джеки Стюарта, который знает большинство мировых монархов, выяснить, кто это такой. И выяснилось, что такого человека не существует, а его документы — поддельные. Сейчас он сидит за мошенничество с ирландским банком. Мы также общались, например, с русским олигархом, владельцем “Портсмута” (речь о Владимире Антонове, акционере банка Snoras, который был национализирован в Литве через несколько лет после описываемых событий. — Прим. “Чемпионата”). Представляя “пиранья-клуб”, мы встретились с акулами совершенно другого рода».
Далее на горизонте возник Ричард Брэнсон. Он предложил спонсорский контракт, но затем в обход Брауна и Фрая обратился напрямую к «Хонде» с предложением купить команду и поставить во главе своего друга Эдриана Рейнарда. Однако президент «Хонды» показал письмо Брэнсона самому Брауну — в нём бизнесмен утверждал, что Росс и Фрай не станут ответственными владельцами.
«Глава “Хонды” передал мне это письмо со словами “делай с этим, что хочешь”. Затем Брэнсон пригласил “Хонду” в Лондон поговорить о покупке команды. Он не знал, но “Хонда” попросила меня приехать с ними и помочь. Я, конечно, согласился, а люди Ричарда, увидев меня, были в шоке. Они понимали, к чему всё идёт. Брэнсон был на Виргинских островах и общался по видеосвязи. Нас он
«Лучше заплатите нам, чем закройте команду»
Дни шли, а новые покупатели всё не появлялись. В такой ситуации Браун и Фрай сумели разработать план «Б»: они доказали «Хонде», что на закрытие команды она потратит больше денег, чем если бесплатно передаст коллектив Россу и Нику вместе с усечённым бюджетом на 2009 год.
«Мы объясняли: если вы решите закрыть команду, вы потратите Х денег, а если вы дадите нам Y денег, команда останется. Всем сотрудникам мы сказали, что, так или иначе, нам придётся принять решение “Хонды”. И если мы хотим сохранить команду, нужно продолжать работать, иначе продавать будет нечего и ничего не будет — так, словно “Хонда” закрыла команду прямо сейчас. И люди отреагировали фантастически! Все эти три месяца они работали изо всех сил, чтобы сохранить команду. Это очень мотивировало».
Уладив дела с «Хондой» и продолжив жизнь команды уже под вывеской «Браун Гран-при», руководители должны были оперативно решить, какой мотор использовать вместо «Хонды». «Феррари» предложила прошлогодние двигатели, а вот «Мерседес» — актуальные моторы, правда, с обязательством сразу выплатить около €8 млн. Зато эти двигатели лучше вписались в шасси. «Мы заплатили, но всё равно очень многим обязаны Мартину Уитмаршу, Рону Деннису и Норберту Хаугу», — отмечает Браун.
Первые же предсезонные тесты показали сотрудникам «Брауна», что при новом регламенте их автомобиль вполне способен бороться за титул. Команда пропустила первые испытания, но не увидела в разработках конкурентов
«Подняли пару «косых»
«Лучшим в 2009 году было то, что все те люди, которым ещё в прошлом сезоне не удавалось дотянуться до подиума, теперь выигрывали гонки. Для меня частью награды является то, что я смог им показать: они также хороши, как и другие. Это невероятный контраст: отчаяние зимой, радости от первых побед, ликование после двух титулов. Некоторые, увидев результаты первых тестов, поставили на нас деньги — и пару «косых» они подняли», — пишет Браун.
А уже в середине сезона-2009 появилась идея о продаже команды «Мерседесу». Норберт Хауг давно мечтал, чтобы у немецкого концерна появилась собственная конюшня, а тут ещё «Макларен» объявил о планах стать производителем спорткаров — всё сошлось одно к одному.
«В «Мерседесе» не хотели, чтобы их двигатели стояли на чужих спорткарах, — вспоминает Браун. — А тут мы боремся за чемпионство. Мы получили достойное предложение, и всё прошло отлично. Это была выгодная сделка и для «Мерседеса», и для нас. Трёхлетний контракт со мной был частью сделки по покупке».
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После ухода Росса Брауна из «Мерседеса» в конце 2013 года «Серебряные стрелы» стали доминирующей силой в Формуле-1 и три года подряд становились чемпионами. Базис шасси W06, который принёс «Мерседесу» первый Кубок конструкторов, был заложен задолго до старта сезона под руководством Росса Брауна. Таким образом, команда из Брэкли, выигравшая
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