Лауда: Райкконену может оказаться тяжело догнать Феттеля
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что ещё одна победа пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля может поставить его напарника Кими Райкконена в очень затруднительное положение.
Ранее австриец признался, что для него стало сюрпризом отставание Райкконена от Феттеля в гонке
«Если Себастьян получит соответствующий импульс за счёт этой победы, то вся команда будет за него, потому что он уже является многократным чемпионом мира. Тогда Кими будет тяжело его догнать», — рассказал австриец в интервью немецкому телеканалу RTL.
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