Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29242761/
29 марта 2017, 13:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ред Булл» ждёт полного обновления мотора «Рено» к Гран-при Канады

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда ждёт полноценных обновлений мотора «Рено» на Гран-при Канады.

Советник Ред <span class=error>Булл</span> Хельмут Марко рассказал что австрийская команда ждёт полноценных обновлений мотора Рено на <nobr>Гран-при </nobr>Канады. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Работы много. Наша гоночная скорость вызывает у нас позитивные чувства, но нам предстоит ещё проделать большую работу, как и “Рено”. В Монреаль они привезут самые большие обновления. Что-то меньшее будет в Барселоне, но самое главное будет в Монреале», — приводит слова Марко Autosport.

Когда ему задали вопрос, будет ли, по его мнению, достаточно модернизаций мотора «Рено», чтобы вернуть «Ред Булл» в борьбу с «Феррари» и «Мерседесом», австриец ответил: «Мы надеемся, что так, если мы также улучшим наше шасси. Наши инженеры так считают, и симуляции говорят о том же».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!