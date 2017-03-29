«Ред Булл» ждёт полного обновления мотора «Рено» к Гран-при Канады

«Работы много. Наша гоночная скорость вызывает у нас позитивные чувства, но нам предстоит ещё проделать большую работу, как и “Рено”. В Монреаль они привезут самые большие обновления. Что-то меньшее будет в Барселоне, но самое главное будет в Монреале», — приводит слова Марко Autosport.



Когда ему задали вопрос, будет ли, по его мнению, достаточно модернизаций мотора «Рено», чтобы вернуть «Ред Булл» в борьбу с «Феррари» и «Мерседесом», австриец ответил: «Мы надеемся, что так, если мы также улучшим наше шасси. Наши инженеры так считают, и симуляции говорят о том же».