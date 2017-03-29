ФИА обсудит более длинные зоны DRS

«На тестах немного сложно полностью оценить использование DRS. Разумеется, у нас была некоторая информация. На данный момент мы не видим существенных различий. Вот почему мы считаем, что нам нужно оценить пользу DRS в первых двух гонках.



На самом деле в Австралии зона DRS недостаточно длинная, поэтому пару лет назад мы ввели вторую зону активации, основанную на одной точке детекции. Другими словами, в первой зоне пилот старается подобраться к впереди идущей машине как можно ближе, чтобы во второй зоне воспользоваться этим.



Похоже, что это работало хорошо, но мы всё равно можем сделать зону DRS длиннее, поэтому взяли на себя обязательства дать оценку после второй гонки», — цитирует Уайтинга Planet F1.