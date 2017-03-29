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29 марта 2017, 12:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кальтенборн: Критика в адрес Верляйна просто ужасна

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн выступила в защиту Паскаля Верляйна, подвергшегося критике за то, что он уступил место на Гран-при Австралии Антонио Джовинацци.

Немецкий гонщик уступил своё место, поскольку не был готов физически преодолеть всю гоночную дистанцию за рулём нового болида, обеспечивающего более высокие перегрузки, чем прошлогодние машины.

В начале года Верляйн получил травму спины в аварии на Гонке чемпионов, из-за которой вынужден был пропустить первые предсезонные тесты.

«Ему просто нужно время. Я думаю, что это действительно ужасно, что некоторые люди считают себя компетентными в определённых вопросах. У них есть просто свой странный взгляд на вещи, и, откуда бы они ни появились, у них просто нет права судить кого бы то ни было. Я считаю просто ужасным то, что люди считают себя вправе судить кого-то. Им следует сперва посмотреть на себя.

Для человека с амбициями многого стоит честно и открыто сказать: “Ребята, при таких обстоятельствах я не смогу преодолеть всю гоночную дистанцию”. Следует ценить такую честность и открытость, какую нелегко поддерживать с учётом того давления, которое испытывают эти парни», — цитирует Кальтенборн Motorsport.
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