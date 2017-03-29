Кальтенборн: Критика в адрес Верляйна просто ужасна
Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн выступила в защиту Паскаля Верляйна, подвергшегося критике за то, что он уступил место на
Гран-при Австралии Антонио Джовинацци.
Немецкий гонщик уступил своё место, поскольку не был готов физически преодолеть всю гоночную дистанцию за рулём нового болида, обеспечивающего более высокие перегрузки, чем прошлогодние машины.
В начале года Верляйн получил травму спины в аварии на Гонке чемпионов,
«Ему просто нужно время. Я думаю, что это действительно ужасно, что некоторые люди считают себя компетентными в определённых вопросах. У них есть просто свой странный взгляд на вещи, и, откуда бы они ни появились, у них просто нет права судить кого бы то ни было. Я считаю просто ужасным то, что люди считают себя вправе судить
Для человека с амбициями многого стоит честно и открыто сказать: “Ребята, при таких обстоятельствах я не смогу преодолеть всю гоночную дистанцию”. Следует ценить такую честность и открытость, какую нелегко поддерживать с учётом того давления, которое испытывают эти парни», — цитирует Кальтенборн Motorsport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter