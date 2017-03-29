Мэнселл почтил память Джона Сёртиса

Сёртис, который являлся чемпионом мира в Ф-1 и чемпионом мира по мотогонкам, ушёл из жизни 10 марта в возрасте 83 лет.



«Джон был непревзойдённым профессионалом, джентльменом, невероятным чемпионом на двух и четырёх колёсах. Когда вы говорили с ним, он был настолько непритязательным, что даже забывал, что является чемпионом мира. Я считал его невероятным. Он был другом, потрясающим другом», — цитирует Мэнселла Press Association Sport.